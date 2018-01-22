Кабмин внес переселенцев в перечень имеющих право на жилье из фонда для временного проживания

Кабинет министров Украины внес внутренне перемещенных лиц в перечень имеющих право на временное проживание в жилье из соответствующего фонда.

Согласно постановлению №20 от 17 января, правительство внесло переселенцев в перечень лиц, которым местные власти могут предоставлять жилье для временного проживания из соответствующего жилищного фонда.

Переселенцы при условии наличия у них непригодного для проживания жилья, расположенного на подконтрольной Украине территории, должны предоставить справку о его признании несоответствующим санитарным и техническим требованиям, которая выдается местным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления.