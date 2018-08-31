Кабмин внесет в Раду проект госбюджета до 15 сентября - Розенко

Кабинет министров Украины внесет в Верховную раду Украины проект Государственного бюджета Украины на 2019 год до 15 сентября, как это и предусмотрено действующим законодательством. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, говорится в сообщении пресс-службы министра на странице в Facebook.

По словам вице-премьер-министра, значительная часть средств бюджета будет направлена на дальнейшее усиление обороноспособности страны и повышение денежного обеспечения военнослужащих.

Розенко также пообещал, что в следующем году продолжится повышение социальных стандартов.

"Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019 года вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий", - сказал он.

По его словам, Государственный бюджет на 2019 год бюджет социально направленным и одновременно реальным.

Напомним, ранее глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что надеется, что проект госбюджета на 2019 год будет внесен в парламент до 15 сентября 2018 года.

Кроме того, на уточняющий вопрос относительно того, будет ли проект госбюджета на 2019 год в Раде 15 сентября, он выразил надежду, что так и будет.

"Я надеюсь, что он (проект госбюджета на 2019 год, - ред.) будет внесен так, как предусмотрено действующим законодательством Украины", - заявил он.

Также о внесении в парламент проекта госбюджета до 15 сентября сообщал член фракции БПП Иван Винник.

Именно госбюджет, по мнению Винника, станет наиболее дискуссионным вопросом следующей сессии. Одна из проблем бюджета, по словам нардепа, сводится к тому, что правительство планирует заложить слишком большие расходы на обслуживание государственного долга.