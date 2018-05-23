Кабмин запретил импорт шифера из России

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение включить асбестоцементные гофрированные листы (шифер) в список товаров, запрещенных к ввозу из Российской Федерации (РФ) на таможенную территорию Украины.

"В настоящее время общие показатели объема внутреннего производства шифера в Украине постепенно растут, отечественные производители работают с позитивной рентабельностью и прибыльностью, производственные мощности украинских предприятий способны полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка Украины. Учитывая, что мощности российских предприятий по производству шифера в 5,6 раза превышают объемы внутренних потребностей Украины, существует риск увеличения импорта шифера из России в Украину", - указано в пояснительной записке к правительственному проекту постановления.

Согласно ей, целью принятия документа является обеспечение национальной безопасности Украины в ответ на продолжение РФ торговых запретов и ограничений в отношении украинского государства и поддержка отечественного производства.