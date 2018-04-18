Какао-бобы подорожали до максимума

Какао-бобы во вторник подорожали на торгах в Нью-Йорке на 1%, до $2728 за тонну - максимума с октября 2016 года, пишет TradingEconomics. Участники рынка опасаются, что затяжные ливневые дожди могут повредить урожай какао-бобов в Кот-д'Ивуаре - крупнейшем мировом поставщике этого сырья.

В ходе электронных торгов в среду цена контракта слабо снижается.

В Лондоне какао-бобы стоят около 1820 фунтов стерлингов (почти $2600) за тонну.

Из-за ожидаемого дефицита предложения повышение цен на какао-бобы на нью-йоркской бирже с начала 2018 года превысило 44% для ближайшего контракта, пишет Financial Times.

Аналитики Citigroup и Commerzbank дают "бычий" прогноз для рынка какао-бобов.

Хотя в начале года Кот-д'Ивуар накрыла непривычная для этого сезона засуха, в последние недели выпало столько осадков, что настроения на рынке меняются, говорится в аналитической записке Commerzbank. Предполагается, что может сильно пострадать второй урожай текущего сельхозгода, поскольку ливни сбивают недозрелые бобы с деревьев.

"Баланс на рынке какао, как ожидается, перейдет от профицита к дефициту предложения из-за снижения производства бобов в мире и возвращения на рынок перерабатывающих компаний", - отмечают эксперты Citi.