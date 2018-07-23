Канада ежегодно выделяет до 50 млн канадских долларов на социально-экономические программы в Украине

Канада ежегодно выделяет до 50 млн канадских долларов на поддержку социально-экономических программ в Украине, сообщила министр по вопросам международного развития и франкофонии Канады Мари-Клод Бибо (Marie-Claude Bibeau).

"Канада выделяет до 50 млн долларов ежегодно на поддержку социально-экономических программ на территории всей Украины для построения крепкой и подотчетной демократии, а также на поддержку мира и безопасности в стране и регионах в целом", - сказала она на пресс-конференции по итогам визита в Украину в понедельник в Киеве.

М.-К.Бибо с 18 по 23 июля находится с визитом в Украине.