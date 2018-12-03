Катар объявил о выходе из ОПЕК

Катар намерен покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в январе 2019 года. Об этом сообщил министр энергетики Саад аль-Кааби, передает Reuters.

"Катар решил выйти из ОПЕК с января 2019 года, и об этом решении было уведомлено ОПЕК сегодня утром", - сказал он.

По словам Саад аль-Кааби, данное решение не несет никаких политических мотивов. Катар как один из наибольших мировых экспортеров природного газа рассмотрел возможности укрепления своих позиций на международной арене и хочет сосредоточить все усилия на развитии своей газовой промышленности. Страна намерена увеличить производство СПГ с 77 до 110 млн т в год.

Министр энергетики подчеркнул, что решение о выходе было нелегким, поскольку Катар находился в ОПЕК уже 57 лет, однако влияние страны на решения по производству ОПЕК было незначительным.

Саад аль-Кааби добавил, что, несмотря на данное решение, Катар будет и впредь выполнять все свои обязательства, как и любой другой производитель, не входящий в Организацию стран-экспортеров нефти.

В ОПЕК входят Алжир, Ангола, Индонезия, Ирак, Иран, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эквадор, Габон. По материалам 112.ua