Киберполиция предлагает легализовать криптовалюты

Легализация криптовалюты позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым. Такое мнение высказал заместитель начальника департамента киберполиции Александр Гринчак, сообщает Радио Свобода.

"Что касается криптовалюты, сейчас мы разработали ряд предложений, вынесли этот вопрос на уровень правительства и хотим криптовалюту легализовать, чтобы она была подконтрольна. С помощью этой валюты осуществляется немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и т.д.", - отметил Гринчак.

По его словам, в киберполицию часто обращаются с заявлениями о похищении криптовалюты.

"Существуют мошеннические схемы, когда владелец электронного кошелька предоставляет доступ мошенникам к своим аккаунтам, и они переводят десятки тысяч долларов на другой кошелек. Этот вид преступления можно квалифицировать как мошенничество с использованием электронно- вычислительной техники. Человек обманут, он перечислил какие-то электронные средства за какие услуги и взамен ничего не получила - это чистое мошенничество", - добавил он.

Ранее киберполиция требовала урегулировать статус цифровых валют в Украине.