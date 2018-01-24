Киев лидирует в рейтинге зарплат, профессии-аутсайдеры - медсестра, воспитатель, врач, констатируют в Госслужбе занятости

Самые высокие зарплаты в Украине в 2017 году были в Киеве, из-за миграционных процессов значительно повысилась средняя зарплата в Закарпатской области, сообщил и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

"Самая высокая зарплата - в Киеве (средняя 11 тыс. 643 грн), затем идут Киевская область, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская - в среднем 7 тыс. 400 грн. Но за минувший год Закарпатская область идет после Одесской, Николаевской - со средней зарплатой 6 тыс. 700 грн", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

В.Ярошенко пояснил, что Закарпатская область граничит с Евросоюзом, "есть большие миграционные процессы и отток рабочей силы". "И уровень зарплаты в Закарпатской области начал расти из-за желания работодателей удержать квалифицированных сотрудников", - отметил он.

Руководитель службы подчеркнул, что большой проблемой трудовой миграции является низкий уровень зарплаты во многих сферах.

"Сегодня самая низкая зарплата у медсестер, врачей, воспитателей - это около 3 тыс. 700 грн по данным Госстата", - сказал он.

В.Ярошенко констатировал, что есть проблемы в банковской и налоговой сферах, идет война на востоке страны, "но многие предприниматели понимают, что квалифицированному работнику надо платить достойную зарплату".

"Потому что есть безвиз, люди будут выезжать и искать достойную зарплату за границей. Мы начали кампанию "живи и работай в Украине". Мы обращаемся к молодым людям: если ты хочешь достойную работу, у тебя должна быть соответствующая квалификация", - отметил он.