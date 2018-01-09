Киев назван самым дешевым городом для путешествий в 2018 году

Киев возглавил рейтинг мировых городов с самым экономным бюджетом путешественника в 2018 году. Ранее самым дешевым в туристическом плане считался Львов. Рейтинг городов мира для наиболее экономного путешествия составила британская туристическая компания. Об этом сообщает ТСН.

В общем, за аренду жилья, трехразовое питание, разные напитки и экскурсии в Киеве путешественнику придется заплатить в среднем 65 фунтов стерлингов (около 2500 гривен) за день.

В списке были указаны и другие города и суммы, которые туристы тратят в среднем за сутки.

В ТОП-10 самых бюджетных оказались такие города: Хошимин, Вьетнам - около 90 фунтов стерлингов; София, Болгария - 88 фунтов стерлингов; Куала-Лумпур, Малайзия - 88 фунтов стерлингов; Джакарта, Индонезия - 85 фунтов стерлингов; Бухарест, Румыния - 84 фунты стерлинги; Каир, Египет - 79 фунтов стерлингов; Сиемреап, Камбоджа - 79 фунтов стерлингов; Манила, Филиппины - 70 фунтов стерлингов; Анталия, Турция - 70 фунтов стерлингов; Киев, Украина - 65 фунтов стерлингов.

Важнейшую роль в структурировании рейтинга сыграла стоимость жилья, обеда в ресторане и в бюджетной закусочной. Так, поесть в Киеве оказалось дешевле всего из заявленных ста городов. В то время, как по стоимости жилья город занял 5 строчку среди эконом-вариантов. Арендовать квартиру в Киеве, по данным агентства, стоит около 42 фунтов стерлингов за сутки (около 1600 гривен).

По стоимости жилья дешевле Киева оказались: Денпасар (Индонезия), Анталия (Турция), Пхукет (Тайланд) и Джакарта (Индонезия).

Вместе с тем, самым дорогим городом для путешествия 2018 года признан Нью- Йорк (США).

Чтобы отдыхать здесь туристы ежедневно тратят около 346 фунтов стерлингов, а это более 13 тысяч гривен.

Как сообщала "Страна", ранее Киев возглавил рейтинг самых зеленых городов- миллионников Европы.

Напомним, украинцы получают самую низкую зарплату в Европе при пересчете на евро.