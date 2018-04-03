"Киевэнерго" во вторник отключило отопление в "Нафтогазе" и еще в 500 домах столицы

ПАО "Киевэнерго" во вторник отключило отопление в центральном офисе НАК "Нафтогаз Украины", сообщила компании на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Кроме того, на вторник от централизованного отопления отключено около 500 столичных домов.

В "Киевэнерго" напомнили, что юридические лица, ЖСК и ОСМД могут подать заявку на отключение от теплоносителя в любое время. В то же время массовое отключение столичных домов от централизованного отопления компания начнет после распоряжения КГГА о завершении отопительного сезона.

Ранее, 2 апреля, "Нафтогазе" обратился к "Киевэнерго" с просьбой отключить отопление в офисе компании, призывал украинцев присоединиться к их инициативе.

Мэр Киева Виталий Кличко 31 марта заверил, что распоряжение об окончании отопительного сезона будет подписано, если в течение трех суток средняя температура держится не ниже +8 градусов.

"Киевэнерго" занимается производством тепловой и электроэнергии, поставкой тепловой энергии, горячим водоснабжением и централизованным отоплением.