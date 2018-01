Кипрский суд определил сколько Ахметов может потратить в месяц

Пока длится разбирательство о покупке "Укртелекома", компаниям Рината Ахметова запретили отчуждать и отягощать активы, а олигарху позволено тратить до 20 тыс. евро

Окружной суд Никосии заморозил активы Рината Ахметова на $820 млн по делу о покупке "Укртелекома". В судебном решении, кроме ограничений для компаний, есть и ограничения для акционера - суд запрещает ответчикам тратить больше 20 тыс. евро в месяц на судебные издержки и больше 20 тыс. евро на трат на проживание. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Компания Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления "Родовид банка" Денису Горбуненко, утверждает, что в 2013 году Ахметов заплатил за "Укртелеком" всего $100 млн, хотя должен был $860 млн.

По этой причине Raga через кипрский суд добилась ареста ряда активов. После подтверждения этого решения в национальных судах, активы могут быть заморожены.

Ответчиками по делу о продаже "Укртелекома" стали как физические, так и юридические лица: Ринат Ахметов, Роман Бугаев (директор по корпоративным правам и управлению зарубежными активами), Леонидас Киприяноу, Петрос Петридес, SCM FINANCIAL OVERSEAS LTD, SCM HOLDINGS LTD, PH PREMIUM HOUSEHOLD LTD, PLUSCOM HOLDINGS LTD, SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LTD, WATER PROPERTY HOLDINGS LTD.

Суд запретил ответчикам, сотрудникам, представителям и правопреемникам распоряжаться, продавать, отчуждать, дарить, уменьшать стоимость или любым способом отягощать любой актив ответчиков - до окончательного решения суда или дальнейших распоряжений.

Ответчики могут распоряжаться имуществом, в рамках остаточной стоимости активов, которая превышает $820,571 млн (или эквивалент евро). Также ответчики могут использовать и распоряжаться суммой до 20 тыс. евро в месяц для собственных судебных издержек и еще 20 тыс. евро - на проживание (как для физических, так и для юридических лиц).

В случае Ахметова арест ограничения касаются долей в компаниях SCM FINANCIAL OVERSEAS LTD, SCM HOLDINGS LTD, PH PREMIUM HOUSEHOLD LTD, PLUSCOM HOLDINGS LTD, SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LTD, WATER PROPERTY HOLDINGS LTD, долей в ОАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (ОАО "СКМ") и квартиры в Лондоне возле Гайд-парка.

Что касается компаний, которые принадлежат упомянутых офшорам, - это 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка "ПУМБ", 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала "Стадион "Шахтер", 100% акционерного капитала "СКМ Менеджмент" (Нидерланды), 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста" (отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (Кипр) владеет более 50% в ОАО "Донецкгормаш", 100% Vesco Limited (Кипр) (владеет компанией "Веско" -крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы), 100% Parallel Nafta (владеет корпоративными правами топливной группы "Параллель" (сеть АЗС), 100% "СКМ Финанс", 100% акций холдинга ДТЭК и другие активы.

Отметим, что 8 января 2017 года "СКМ" подала апелляцию на определение окружного суда Никосии (Кипр) о замораживании активов ее владельца Рината Ахметова на $820 млн. Слушание по делу назначено на 27 февраля, отмечает издание