"Київтеплоенерго" не планує підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для населення у зв'язку із закупівлею газу у приватного постачальника, водночас тарифи для юридичних осіб можуть зрости. Про це повідомили УНН з посиланням на компанії у відповідь на запит.

"Київтеплоенерго" спільно з КМДА зроблено усе можливе, щоб ситуація з газом не вплинула на тарифи для населення (фізичних осіб) і вони лишилися максимально комфортними для споживачів. Для юридичних осіб очікується подання до НКРЕКП документів на перегляд тарифів на виробництво теплової та електричної енергії відповідно до ринкової ціни газу", - розповіли у компанії.

Як зауважили у "Київтеплоенерго", наразі вже підготовлені відповідні розпорядження і триває процес їх погодження.

Нагадаємо, НКРЕКП встановила тарифи для "Київтеплоенерго" на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Вони почали діяти з 1 серпня.

КМДА закупила необхідні обсяги газу для київських об'єктів теплогенерації у "Укрнафтобуріння" (УНБ).

При цьому, ціна газу УНБ (10,2 тис. грн за тис. куб. м) нижча, ніж у "Нафтогаз України", яка за умови оплати протягом або після періоду (календарний місяць) поставки газу становить 11,083 тис. грн за тис. куб. м з ПДВ. Водночас, ціна УНБ вища за ціну "Нафтогазу" за умови місячної авансової передоплати.