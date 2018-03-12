КМП НБУ считает достаточно жесткой в настоящее время монетарную политику при ставке 17%

Члены комитета монетарной политики (КМП) Национального банка Украины (НБУ) по итогам заседания 28 февраля сошлись во мнении об отсутствии оснований для ужесточения монетарной политики в апреле в случае повышения учетной ставки до 17%.

"В настоящее время все члены КМП сошлись во мнении, что в случае повышения учетной ставки до 17%, необходимость ее дальнейшего повышения в апреле является неочевидной", - сообщается в протоколе февральского заседания комитета, обнародованном на веб-сайте НБУ.

Как сообщалось, НБУ решил следовать дальнейшему ужесточению монетарной политики и со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%.

Это уже четвертое решение о повышении учетной ставки: Нацбанк повысил учетную ставку с 12,5% годовых до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года и до 16% годовых с 26 января 2018 года.