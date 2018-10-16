Количество зарегистрированных безработных в сентябре сократилось до 287 тысяч

В сентябре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 287,1 тысяч безработных, что на 5,7 тысяч меньше, чем в августе. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, средний размер пособия в сентябре составил 2510 грн, количество вакансий составило 97,0 тысяч, а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 3,0.

Напомним, что по методологии Международной организации труда, во II квартале 2018 года количество безработных в Украине уменьшилось до 1,5 млн человек; количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,5 млн человек. Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте во II квартале 2018 года составил 8,3%.

Отметим, в прогнозе экономического и социального развития Украины МЭРТ сообщается, что в течение 2019-2021 годов уровень безработицы среди населения в возрасте 15-70 лет снизится с 8,9% в 2019 году до 8,3% в 2021 году, что составляет в среднем за период 8,6%.