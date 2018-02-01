Комитет экспертов СЕ признал Украину надежной страной в борьбе с отмыванием денег

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) признал Украину надежной страной в вопросах борьбы с отмыванием средств, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте.

Согласно сообщению, 30 января MONEYVAL обнародовал отчет по результатам пятого раунда оценки Украины.

Отчетом подтверждено, что Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, не требует специальных контрольных мероприятий со стороны MONEYVAL и FATF.

Кроме этого, отчет акцентирует внимание на высоком уровне регуляторной и надзорной деятельности за банковским сектором.

"Национальный банк имеет хорошее понимание рисков, применяет риск - ориентированный подход во время надзора за банками, прилагает значительные усилия для обеспечения прозрачности бенефициарных собственности в банках и недопущения преступников к управлению и владению банками", - указано в отчете.

Эксперты Совета Европы также высоко оценили роль НБУ по внедрению риск-ориентированного подхода к построению системы противодействия отмыванию средств в банковских учреждениях.

"НБУ имеет комплексное понимание рисков, связанных с отмыванием средств по каждому банку и хорошо понимает риски банковского сектора в целом", - констатируется в документе.

Кроме того, эксперты отметили более высокий уровень противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма банковским сектором страны по сравнению с небанковским.

"Банковский сектор демонстрирует более детальное понимание рисков финансового мониторинга и применяет более комплексные меры контроля, которые лучше обеспечивают выявление и контроль соответствующих угроз. Небанковские финансовые учреждения продемонстрировали узкий круг мер, применяемых ими для минимизации выявленных рисков ", - подчеркивается в отчете.

По мониторинговому режиму Украины находится на уровне таких стран-членов FATF, как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария.