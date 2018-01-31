"Кремлевский список" подменили в последний момент - Atlantic Council

"Кремлевский список", который был составлен американскими правительственными агентствами, на прошлой неделе неожиданно заменил высокопоставленный чиновник из администрации президента США. Об этом заявил шведский экономист, эксперт по России и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд, который был одним из консультантов "кремлевского списка", пишет издание The Guardian. По его словам, существовал первоначальный список, который составляла команда экспертов. Но в четверг Ослунду сообщили, что чиновник из президентской администрации приказал заменить его на перечень, заключенный на основе рейтинга Forbes самых богатых людей мира и фамилий с администрации президента РФ. "Это делает все это смешным. В нем нет критериев... Это серьезная попытка кого-то высокопоставленного заставить правительство США и Конгресс выглядеть смешными", - сказал он. Ослунду неизвестно имя чиновника, однако он утверждает, что ответственность за подмену несет министр финансов США Стивен Мнучин, который одобрил список. Напомним, ранее сообщалось, что список российских олигархов из незасекреченной части "кремлевского доклада", обнародованного США 30 января, составлен на основе рейтинга 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

