Критовалюты резко дешевеют в пятницу после того, как одна из крупнейших площадок торговли биткойнами в Японии Coincheck приостановила вывод клиентских средств.

Как говорится в сообщении Coincheck, также приостановлены торги всеми видами криптоактивов, кроме биткойна, площадка временно не принимает новые вложения в токены NEM. Причины такого решения не объясняются, в соцсетях Coincheck обещает пользователям позднее предоставить все детали.

По неподтвержденным данным в интернет-изданиях о криптовалютах, включая Cointelegraph, с биржи ранее разово были выведены токены NEM на сумму около $600 млн и XRP (Ripple) на $123,5 млн.

Курс NEM, 10-й по объему капитализации криптовалюты в мире, за последние 24 часа (к 14:30 мск) рухнул примерно на 17,5%, свидетельствуют данные Coinmarketcap.com.

Биткойн за то же время подешевел на 7%, до $10 568, Ripple - на 12,2%.

Происходящее с Coincheck напомнило пользователям биржи историю японской площадки Mt Gox, которая в 2014 году стала мишенью хакеров, разово лишилась 850 тыс. биткойнов и была вынуждена объявить о банкротстве.