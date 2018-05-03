Крупнейший банк Австралии потерял резервные копии данных о 20 млн клиентских счетов

Крупнейший австралийский банк по объему активов Commonwealth Bank of Australia (CBA) потерял ленты с резервными копиями данных почти 20 млн клиентских счетов после взлома его систем в 2016 году, но сообщил об этом лишь два года спустя, пишет The Australian.

Первым среди изданий об инциденте в среду сообщил BuzzFeed Australia, после чего врио директора CBA по розничному банкину Энгус Салливэн опубликовал видеообращение на YouTube. Топ-менеджер заверил клиентов банка в том, что их информация не попала в руки злоумышленников и что никаких действий с их стороны не требуется.

"На лентах не было PIN-кодов, паролей или других данных, которые позволили бы совершить мошеннические действия со счетами", - сказал он.

Позднее банк опубликовал пресс-релиз, в котором утверждается, что после инцидента 2016 года не наблюдалось подозрительных действий или операций по этим счетам.

Резервные копии содержали имена, адреса, номера счетов клиентов и данных об их транзакциях с 2000 года до начала 2016 года включительно. В результате расследования по горячим следам в CBA пришли к выводу, что ленты с резервными копиями, скорее всего, были уничтожены.

Управление пруденциального регулирования Австралии (APRA) выразило сожаление в связи с тем, что банки страны потеряли доверие общества, а CBA не оправдал ожидания и "сбился с пути истинного".