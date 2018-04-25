Крупные банки ожидают снижения кредитного, процентного и валютного рисков во II квартале. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального опроса, проводимого Национальным банком Украины. В I квартале 2018 банки были почти единодушны в оценке рисков. По их мнению, кредитный, процентный и валютный риски не изменились, хотя в прошлом квартале респонденты ожидали их роста. Риск ликвидности беспокоил в основном малые банки, зато крупные финучреждения считали, что его уровень не изменился. Большинство банков (79%) указала на неизменность операционного риска. Большие учреждения ожидают, что кредитный, процентный и валютный риски снизятся во II квартале. Респонденты прогнозируют, что риск ликвидности не изменится, а операционная - несколько возрастет. Подробнее опросу, данным анкет и дополнительной информацией об опросе можно ознакомиться здесь. Следующий опрос об условиях кредитования, будет касаться ожиданий на III квартал 2018 года, будет опубликован в июле 2018 года.

