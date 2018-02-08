Кубив в 2017 получил 422 тыс. грн зарплаты, Розенко – 494 тыс. грн, Кириленко – 489 тыс. грн, Кистион – 424 тыс. грн

Заработная плата первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива за 207 год составила 422,78 тыс. грн, что на 72 тыс. грн превышает зарплату за год премьер-министра Украины Владимира Гройсамна.

Как сообщается в ответе секретариата Кабинета министров на запрос агентства "Интерфакс-Украина", из общей суммы зарплаты оклад С.Кубива составил 159,6 тыс. грн, надбавка за выслугу лет – 45,11 тыс. грн, надбавка за интенсивность труда – 135,68 тыс. грн, индексация – 2,2 тыс. грн, отпускные – 13,67 тыс. грн, командировочные – 118,94 тыс. грн.

При этом удержание налогов и сборов из зарплаты составили 102,41 тыс. грн.

Заработная плата вице-премьер-министра Украины Павла Розенко в 2017 году составила 494,49 тыс. грн. Из них оклад – 170,78 тыс. грн, надбавка за интенсивность труда – 145,16 тыс. грн, за выслугу лет – 85,39 тыс. грн, индексация – 2,2 тыс. грн, премия – 45,74 тыс. грн.

В том числе П.Розенко получил в минувшем году 43,84 тыс. грн денежной помощи к отпуску, 40,22 тыс. грн материальной помощи, 53,15 тыс. командировочных и 27,77 тыс. грн отпускных.

Удержание налогов и сборов с зарплаты П.Розенко превысило 119,78 тыс. грн в минувшем году.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко получил 489,26 тыс. грн зарплаты в 2017 году, из которой оклад составил 187,34 тыс. грн, надбавка за выслугу лет – 93,67 тыс. грн, за интенсивность труда – 159,24 тыс. грн, индексация – 2,1 тыс. грн, премия – 41,72 тыс. грн, а также денежная помощь до отпуска – 43,69 тыс. грн, материальная помощь – 43,79 тыс. грн. В то же время сумма отпускных превышает 31,7 тыс. грн, командировочных – 43,5 тыс. грн.

При этом сумма удержанных налогов и сборов составила 118,51 тыс. грн.

Вице-премьер-министр Владимир Кистион в минувшем году получил 424,04 тыс. грн заработной платы. В том числе оклад составил 158,63 тыс. грн, надбавка интенсивность труда – 134,83 тыс. грн, за выслугу лет – 40,47 тыс. грн, индексация – 2,1 тыс. грн, премия – 89,81 тыс. грн. Командировочные превысили 54,9 тыс. грн, отпускные – 45,96 тыс. грн.

Сумма удержанных налогов и сборов с зарплаты В.Кистиона превысила 102,7 тыс. грн.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе получила 424,75 тыс. заработной платы в 2017 м году. При окладе 131,24 тыс. грн надбавка за интенсивность труда составила 111,55 тыс. грн, за выслугу лет – 8,2 тыс. грн, индексация – 2,1 тыс. грн, премия – 92 тыс. грн. Командировочных за прошлый год И.Климпуш-Цинцадзе было выплачено 146,29 тыс. грн, отпускных – 36,1 тыс. грн.

Сумма удержанных налогов и сборов с ее зарплаты достигла 102,89 тыс. грн.

Согласно предоставленным на запрос агентства данным, годовая зарплата за 2017 год министра Кабинета министров Александра Саенко составила 431,11 тыс. грн. Из них оклад - 161,49 тыс. грн, надбавка за интенсивность труда – 137,27 тыс. грн, за выслугу лет – 18,5 тыс. грн, индексация – 2,2 тыс. грн. Премия министра Кабмина в 2017 году составила 131,09 тыс. грн. В том числе А.Саенко за указанный период получил 48,36 тыс. грн командировочных и 36,6 тыс. грн отпускных.

При этом налогов и сборов с зарплаты Александра Саенко удержано 104,4 тыс. грн.

В свою очередь вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в 2017 году получил 294,71 тыс. грн заработной платы, из которой оклад – 165,86 тыс. грн, надбавка за выслугу лет – 29,64 тыс. грн, за интенсивность труда – 140,98 тыс. грн, индексация – 2,2 тыс. грн, премия – 94,94 тыс. грн. Отпускные за этот период превысили 29,6 тыс. грн, командировочные – 59,3 тыс. грн.

Сумма налогов и сборов из зарплаты Геннадия Зубка за 2017 год составила 227,9 тыс. грн, в том числе 126 тыс. благотворительных взносов.

Как сообщалось, зарплата премьер-министра Владимира Гройсмана составила в 2017 году 350 тыс. грн.