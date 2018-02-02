Курс биткоина упал до 8,1 тыс. долларов за монету

Курс биткоина (Bitcoin) за последние 24 часа потерял более 9% в цене и, по состоянию на 12:30 (по киевскому времени), упал до 8,1 тыс. долларов. Соответствующие данные опубликованы на портале CoinDesk. Сообщается, что в полночь по Всемирному координированному времени (UTC, киев -2) криптовалюта стоила 9,052 тыс. долларов. С тех пор стоимость монеты биткоина потеряла в цене более 870 долларов. Напомним, курс биткоина в четверг, 1 февраля, опустился ниже 9,4 тыс. долларов впервые с конца ноября 2017 года. Кроме того, доля биткоина в общей капитализации рынка криптовалют в январе 2018 года опустилась до 32,6%, что является рекордно низким уровнем за время существования биткоина. Напомним, курс биткоин во вторник, 16 января, упал до минимального уровня с начала декабря 2017 года, понизившись до отметки в 12 тыс. долларов. Согласно данным Coinmarketcap, по состоянию на 12:10 (по киевском времени) курс биткоина составлял 11,44 тыс. долларов, упав за последние сутки на 17%. Отметим, что курс биткоина обвалился на 43% с максимального уровня декабря 2017 года, когда цена криптовалюты достигал 20,09 тыс. долларов. Как известно, 17 декабря 2018 года курс биткоина превысил отметку в 20 тысяч долларов. В ходе электронных торгов криптовалюта достигла максимального в истории курса 20,042 долларов.

