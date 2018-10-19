Курс доллара в обменниках резко вырос

Курс продажи и покупки наличного доллара повысился

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 11,63 коп., курс покупки - на 9,43 коп.

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро пятницы, 19 октября, повысился по сравнению с 18 октября на 11,63 коп. до 28,2116 UAH/USD, курс покупки - на 9,43 коп. до 27,9425 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 5,59 коп. до 31,9797 UAH/EUR, курс продажи повысился на 9,36 коп. до 32,5763 UAH/EUR.

Как сообщалось, в сентябре украинцы существенно сократили объемы продажи и покупки валюты на наличном рынке.

Напомним, НБУ на 19 октября ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился