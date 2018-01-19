Курс евро в Украине побил третий рекорд за неделю

На сегодня, 19 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США - 28,77 грн; 1 евро - 35,2 грн; 10 российских рублей - 5,07 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, повысился на 11 копеек. С прошлой пятницы курс американской валюты вырос уже на 33 копейки.

Так дорого официальный доллар не стоил с начала 2015 года, когда был установлен исторический рекорд его дороговизны. Скачок курса доллара в НБУ ранее объясняли сезонными факторами и проволочками в сотрудничестве с МВФ. Схожее мнение озвучивал и министр финансов Александр Данилюк.

Курс евро подскочил на 22 копейки и в третий раз за неделю побил исторический рекорд. Прошлый максимум был установлен 16 января - 35,07 грн.

В этом году бить рекорды евро начал 12 января (34,18 грн), а до этого в течение двух лет пиковая стоимость этой валюты составляла 34,04 грн - в 2015 году. Эксперты при этом прогнозируют, что евро в Украине будет расти и дальше.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на копейку.

В четверг, 18 января, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине повысился на восемь копеек в покупке и в продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 28,78/28,81 грн. Стоимость евро установилась на отметках 35,27/35,31 грн, понизившись на 20 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

По словам финансового эксперта Бориса Кушнирука, новогодние колебания курса доллара стали уже привычными, и их часто используют украинские экспортеры, при этом еще и увеличивая искусственный спрос на доллар. Экономический эксперт Александр Охрименко считает, что в дальнейшем рост курса доллара уже не будет таким стремительным, и до конца января он не дорастет даже до 29 грн.

Согласно базовому сценарию первой в Украине трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 - 30,5 грн/долл., а в 2020 - 31 грн/долл. Однако же, в принятом Верховной Радой бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл:

При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют - этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год - девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб на 3%.

Согласно "индексу БигМака", доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн. Исторический максимум официального курса доллара - 30,01 грн - был достигнут в феврале 2015 года.