По прогнозам аналитиков группы компаний Forex Club, курс гривни в сентябре может быть в диапазоне 26-27,2 грн за доллар.

Об этом говорится в прогнозе валютного рынка в Украине на сентябрь от группы компаний Forex Club, cообщает Укринформ.

"Курс гривни в сентябре, по прогнозам аналитиков Forex Club, будет колебаться в диапазоне 27,75-29,2 грн. за доллар США. Негативные внешние факторы, а также внутренние риски в преддверии активного предвыборного политического сезона сохранят спекулятивное давление на гривню", - отмечается в сообщении.

По мнению экспертов Forex Club, поддержку гривне окажут несколько факторов.

"Во-первых, миссия МВФ и, вероятно, позитивное решение по возобновлению кредитования Украины. Если МВФ подтвердит намерения дальнейшего сотрудничества, кредитные средства Украина может получить и от других международных партнеров. Это сдержит спекулянтов, и вернет часть продавцов на рынок", - отмечается в прогнозе.

Во-вторых, активизируются поступления валютных средств в страну от аграриев на фоне сбора урожая. В-третьих, валюта, сдерживаемая в августе, будет продаваться на рынке для поддержания операционной деятельности и в целом потребительских покупок. В-четвертых, ослабленный курс гривни начнет благоприятно влиять на бюджетные поступления с таможни, что будет позитивно воспринято рынком.

Тем не менее эти факторы окажут краткосрочную поддержку, поскольку базовые факторы давления на гривню останутся неизменными. Читайте также: Эксперты прогнозируют замедление процесса снижения гривни в сентябре

"Негативный торговый баланс и активная закупка энергоресурсов для отопительного периода, а также неблагоприятная ценовая конъюнктура на мировых сырьевых рынках будут давить на гривню в начале осени. Ситуация может ухудшится, если глобальная экономика продолжит испытывать трудности от взаимных торговых ограничений со стороны США, Китая и Европы", - отмечает старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

Негативно отразятся на гривне девальвация валют ключевых партнеров Украины, и их торговые ограничения для защиты внутреннего рынка, что снизит конкурентоспособность украинского экспорта и объемы поставок. На фоне глобальной нестабильности нерезиденты будут выходить из рисковых активов и выводить прибыль.

Средний курс продажи наличного евро в сентябре может колебаться в диапазоне 31-35 грн. за евро.