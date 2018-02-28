МАГАТЭ подтвердило выполнение Украиной соглашения о нераспространении ядерного оружия

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по результатам проведенных инспекций на ядерных объектах Украины подтвердило выполнение страной соглашения о нераспространении ядерного оружия, сообщила государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

По ее данным, в частности, инспекция проводилась на Хмельницкой АЭС, Ривненской АЭС и объекте "Укрытие" Чернобыльской АЭС.

"МАГАТЭ сообщает, что на 10 декабря 2017 года несогласованных сообщений о поступлении или отправки ядерных материалов по отношению к Украине МАГАТЭ не получено", - говорится в сообщении.