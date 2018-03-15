Майнинг получит собственный код в классификаторе видов экономической деятельности - Кубив

Профильный комитет Кабинета министров одобрил внесение майнинга криптовалют в украинский Классификатор видов экономической деятельности и поручил Министерству экономического развития и торговли внести соответствующие изменения. Об этом сообщил глава министерства Степан Кубив в своем Facebook. "Только что правительственный комитет поддержал решение дополнить Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) пунктом "майнинг", как деятельности по поддержке функционирования распределенной базы данных, обеспечения ее целостности, неизменности и согласованности путем проведения вычислительных операций электронно-вычислительными машинами", - написал министр. Он пообещал позднее рассказать подробности и особенности принятого решения.

