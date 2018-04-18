МЭРТ и Минфин ожидают ускорения роста ВВП в 2019г до 3,6% при снижении инфляции до 6,5% и курса до 30,5 грн/$1

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) и Министерство финансов Украины ожидают рост ВВП страны в 2019 году на уровне 3,6%, соответствующий прогноз содержится в поданном на рассмотрение Кабинета министров в среду проекте "Основный направлений бюджетной политики".

Рост индекса потребительских цен по итогам 2019 года составит 6,5%, среднегодовой курс гривни - до 30,5 грн/$1.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году и замедление в 2019-2020 гг. до 2,9%.

Касательно индекса потребительских цен: к концу года НБУ ожидает замедление роста инфляции до 8,9% с 13,7% в 2017 году, в 2019 году – до 5,8%, в 2020 году – до 5%.