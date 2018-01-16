МЭРТ намерено обязать всех предпринимателей установить POS-терминалы до 2020г

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) намерено постепенно расширить применения POS-терминалов на предпринимателей общей и всех групп упрощенной системы налогообложения до 1 января 2020 года.

Согласно обнародованному на сайте министерства проекту правительственного постановления, до 1 июля текущего года предлагается обязать использовать такие терминалы предпринимателей общей системы налогообложения и плательщиков единого налога четвертой группы.

До 1 января 2019 года такое требование может распространиться также на плательщиков единого налога второй и третьей групп, которые работают в городах и располагают торговой площадью более 20 кв. м, следует из проекта постановления.

Обязать принимать электронные платежи у работающих в городах предпринимателей на едином налоге второй и третьей групп с торговой площадью до 20 кв. м, а также плательщиков единого налога второй и третьей групп в других населенных пунктах предлагается с 1 июля 2019 года.

До 1 января 2020 года действие указанной нормы может распространиться на плательщиков единого налога первой группы, указано в документе.

Как отмечается в анализе регуляторного акта, обнародованном вместе с проектом постановления, в случае вступления в силу таких норм количество малых и микропредпринимателей, на которых будет распространяться требование установить POS-терминал, достигнет 183 тыс.