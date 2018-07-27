МЭРТ планирует профинансировать 30 инновационных проектов на 19,5 млн грн

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) намерено инициировать "пилотный" проект господдержки инноваций, который предусматривает отбор и финансирование 30 проектов на 19,5 млн грн.

"Это модель, когда реализация социального или рыночноцелесообразного изобретения софинансируется государством и частными инвесторами. Такой механизм уже давно используется в мире… На прозрачном конкурсе планируем отобрать 30 проектов, объем финансирования составит 19,5 млн грн", – написал вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив в Facebook в четверг по итогам презентации концепции "пилотного" проекта.

Согласно сообщению на сайте МЭРТ, конкурсный отбор проектов должен начаться в сентябре этого года и продлиться до конца 2019 года. Отбор проектов будет происходить с привлечением платформы ProZorro