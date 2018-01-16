МЭРТ предлагает увеличить туроператорам размер финансового обеспечения с EUR20 тыс. до EUR50 тыс.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) обнародовало на своем сайте законопроект, который предлагает увеличить размер финансового обеспечения туроператорам с EUR20 тыс. до EUR50 тыс., турагентам – с EUR 2 тыс. до EUR10 тыс.

"По данным Лицензионного реестра субъектов туроператорской деятельности Минэкономразвития по состоянию на 1 января 2017 года лицензии на туроператоскую деятельность получили 2581 субъектов хозяйствования. В том числе у 2023 туроператоров финансовое обеспечение отсутствует или выдано банковскими учреждениями, которые признаны неплатежеспособными", - говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

Туроператоры должны гарантировать свою ответственность перед потребителем за возможные убытки в виде банковской гарантии или путем заключения договора страхования, говорится в тексте законопроекта.

Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, сумма гарантии или страховки по договору не должна быть ниже 5% от годового объема за предыдущий год от продажи туристических продуктов для туроператоров и годовой комиссии для турагентов.

В то же время министерство намерено отменить нормы о сертификации туристической деятельности, которые вступили в действие в феврале 2016 году, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, МЭРТ предлагает предоставлять право на туристическую деятельность по декларативному принципу, то есть после подачи декларации субъектом туристической деятельности о намерении предоставлять туруслуги. При этом в декларации они должны подтвердить соответствие требованиям законодательства.