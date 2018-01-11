Методика расчета стоимости медуслуг определит затраты на медуслуги

Методика расчета стоимости медицинских услуг, утвержденная Кабинетом министров в конце 2017 года, определяет объем затрат на медуслуги, пояснил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Первое, что нужно знать об этой методике, – это методика для больниц, она будет работать с 2020 года и на "первичке" не нужна. Второе - это не методика цен, это методика расчета затрат, себестоимости, которая позволяет выяснить, сколько мы тратим при оказании той или иной медуслуги, чтобы сделать следующий шаг и сказать, какой будет цена", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что тарифы на медуслуги будут формировать Минздрав и Минфин, а утверждать их в бюджетном процессе - Кабинет министров и парламент.

Вместе с тем, по словам П.Ковтонюка, тариф будет использоваться как элемент политики в здравоохранении. "Если себестоимость раздута, если в нее заложено много лишних составляющих и ее можно уменьшать, тогда тариф может быть установлен ниже себестоимости, чтобы все больницы становились более экономичными. Тогда они начнут экономить на электроэнергии, утепляться, сокращать пребывание в больнице лиц, которым нужно лечиться амбулаторно. Но может быть обратная ситуация, когда себестоимость слишком низкая, но мы хотим оживить это направление. Тогда мы ставим тариф выше себестоимости", - сказал он.

Заместитель министра отметил, что методика расчета стоимости медуслуг в настоящее время апробируется в медицинских учреждениях Полтавкой области, Минздрав планирует расширить этот эксперимент на медучреждения Львовской области.

"Они работают по субвенции, но мы анализируем данные, в том числе и так, как будто они уже получают оплату за услугу", - сказал он.

"Когда мы определим себестоимость медуслуги, она просто даст понимание того, что происходит на рынке в целом", - подчеркнул П.Ковтонюк.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил методику расчета стоимости услуги по медицинскому обслуживанию, направленную на обеспечение стандартизации подходов к учету расходов в учреждениях здравоохранения на основе общего принципа "сверху вниз".