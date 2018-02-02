Международный валютный фонд и Европейский союз могут не выделить Украине кредиты до выборов президента в 2019 году. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил шведский экономист, эксперт по России и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд. В частности, Аслунд подчеркнул, что курс гривны зависит от сотрудничества Украины с МВФ. "Очевидно, что Администрация президента не заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с МВФ…И я бы не ожидал, что до выборов президента, которые состоятся в 2019 году, МВФ или Европейский союз дадут Украине кредиты. Поэтому гривна будет оставаться слабой", - заявил он. Аслунд также отметил, что объемы международных резервов Украины на уровне 18 млрд долларов недостаточны. "Украинская власть заботится о собственном обогащении, а не о благосостоянии населения. Будущее гривны зависит от доверия к власти. Если к руководству страны нет доверия, то, скорее всего, дела будут идти не слишком хорошо. Трудно сказать, насколько плохо, но катастрофы не будет ", - добавил эксперт. Напомним, ранее сообщалось, что МВФ настаивает на повышении цены на газ и создании антикоррупционного суда в Украине. "Есть определенные условия и их необходимо выполнить. Это достижимые показатели и мы надеемся на их быстрое выполнение", - заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

