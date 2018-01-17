Минэнергоугля предлагает продлить спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ до апреля 2021г с привязкой к цене закупки в межотопительный период

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает продлить специальные обязательства по продаже природного газа для нужд населения, теплокоммунэнерго и религиозных организаций до апреля 2021 года.

Согласно проекту правительственного постановления, разработанному и обнародованному на сайте Минэнергогля, цена газа определяется по формуле с привязкой к импорту на немецком газовом хабе NCG, закупаемому в предшествующий отопительному сезону период с 1 апреля по 30 сентября.

При этом если ранее указывалось, что ПАО "Укргазвыдобування" и ПАО "Черноморнафтогаз" продают природный газ для формирования необходимого бытовым потребителям (населению) ресурса напрямую НАК "Нафтогаз Украины" с его последующей продажей поставщикам (газсбытам), то в предлагаемой министерством редакции такая обязанность напрямую возложена на государственные газодобывающие компании.

В то же время за "Нафтогазом" хотят сохранить обязательство по поставке газа для нужд производителей тепловой энергии.

По мнению заместителя руководителя департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Хабатюка, в предлагаемой Минэнергоугля модели наибольшую выгоду получают газсбыты, большинство которых контролируют структуры Дмитрия Фирташа,

"Как видит Минэнерго спецобязательства на рынке газа до 2021 года? УГВ закачивает добытый газ летом в хранилища и платит за хранение. А продает зимой газсбытам по регулируемой прошлогодней летней цене. Газсбыты Фирташа берут газ у государственной УГВ, продают его с наценкой 10% населению. Но за газ газсбыты могут не рассчитываться с УГВ, потому что никаких санкций за неоплату нет, а газ им должны отпустить безоговорочно. "Нафтогаз" покупает газ для ТКЭ летом по рыночной цене в Европе, платит за транспорт в Украину и по Украине, платит за хранение до зимы, а зимой продает его по регулированной прошлогодней летней цене. Но за газ ТКЭ могут не рассчитываться с "Нафтогазом", потому что никаких санкций за неоплату нет, а газ им должны отпустить безоговорочно", - написал он на своей Facebook-странице.

"Вот такая трехходовка. Как оставить долгов на пару десятков миллиардов государству, а прибыли вывести на газсбыты Фирташа", - добавил А.Хабатюк.

Как сообщалось, еще во второй половине 2017 года Министерство энергетики и угольной промышленности обосновало новой формулой неизменность цены на природный газ для населения до 1 апреля 2018 года. Согласно предложенному Минэнергоугля расчету, цена газа на период с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года составит 5223,06 грн без НДС, что всего на 5,6% больше текущей. Поскольку рассчитанная цена не превышает 10% текущей, нет оснований для ее пересмотра на отопительный сезон 2017-2018 года.

По действующей на сегодня формуле, расчет значения цены газа на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017-го по 1 апреля 2018 года осуществляется за 12 календарных месяцев до месяца проведения расчета (июнь 2016 - май 2017), а Минэнергоугля предлагает изменить период расчета на апрель-октябрь, что позволит избежать изменения цен.

Постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривает коррекцию цены газ, отпускаемого в рамках специальных обязательств (населению и теплокоммунэнерго), в зависимости от изменения цены на европейском хабе.

По расчетам "Нафтогаза Украины", согласно заложенной в правительственном постановлении формуле, цена газа с октября-2017 должна была вырасти ориентировочно на 19%.

Против повышения цен на газ для населения выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, Кабинет министров ведет дискуссию с Международным валютным фондом (МВФ), в ходе которой доказывает отсутствие оснований для повышения цены на природный газ для населения. На переговорах украинских делегаций с МВФ так и не было принято устраивающее обе стороны решение по цене на газ.