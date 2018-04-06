Минфин планирует сократить госдолг до 60% ВВП к 2020

Кабинет министров Украины планирует к 2020 году сократить уровень государственный долга с до 60% от ВВП. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. По словам министра, на данный момент доля государственного долга в ВВП Украины составляет 72%, однако она продолжает снижаться. "Мы планируем сократить уровень долга до около 60% до 2020 года", - сказал Данилюк. Глава Минфина также призвал депутатов поддержать разработанный его ведомтсвом закон о внедрении среднесрочного бюджетного планирования и бюджетную деклараци. Данилюк подчеркнул, что внедрение такого планирования позволит усилить стабильность финансовой системы страны "и выйти из долговой ямы".

