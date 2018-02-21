Минфин предлагает полностью продать Укргазбанк и ПриватБанк в 2020 и 2022 годах соответственно

Министерство финансов в рамках постепенного снижения доли присутствия государства в банковском секторе с 55% общего размера активов на конец 2017 года до 24% в среднесрочной перспективе, предлагает полностью продать Укргазбанк и ПриватБанк (оба – Киев).

"В частности, Укргазбанк и ПриватБанк должны быть полностью проданы в 2020 и 2022 годах соответственно", – заявил министр финансов Александр Данилюк, представляя Принципы стратегического реформирования государственного банковского сектора на заседании Кабинета министров в среду.

"Уже до конца 2019 года мы планируем создать условия для привлечения миноритарных акционеров – это международные финансовые организации, такие как Международная финансовая корпорация (МФК) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), соответственно в Ощадбанк и Укрэксимбанк", – добавил министр.

А.Данилюк также подчеркнул, что государство будет воздерживаться от реализации инициатив, которые могут обусловить рост доли государства в банковской системе.

"Создание новых госбанков считается нецелесообразным", – констатировал глава Минфина.