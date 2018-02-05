Минфин предупреждает: Мошенники предлагают компенсацию за участие в "МММ", требуют уплаты "налога"

Министерство финансов Украины предупреждает об участившихся случаях, когда мошенники от имени министерства по телефону предлагают компенсацию за участие в АО "МММ".

"Мошенники звонят из Киева под разными номерами и говорят, что по решению суда Минфин выплачивает соответствующую "компенсацию". Дальше сообщают, куда прибыть для возобновления квитанции и какой "налог" для этого необходимо уплатить", - сообщается на сайте министерства.

Минфин заявляет: государство не принимало на себя обязательств по каким-либо выплатам акционерам АО "МММ", советует в таких случаях обращаться в правоохранительные органы.