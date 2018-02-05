Минфин США внес в "кремлевский доклад" главарей боевиков ОРДЛО

Министерство финансов США расширило "кремлевский доклад" в отношении российских бизнесменов и политиков и внесло в список главарей боевиков ОРДЛО.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Санкционный список пополнили девять так называемых "министров" из ОРДЛО, один "заместитель министра", а также бывший луганский чиновник и его родственник.

В частности, речь идет о "министре доходов и сборов ДНР" Александре Тимофееве ("Ташкент"), "министре топлива и энергетики ДНР" Алексее Грановском, "главе МИД" Наталье Никоноровой и других "чиновников".

Самым скандальным фигурантом данного списка является Тимофеев, по прозвищу "Ташкент" Его считают одним из серых кардиналов "ДНР".

В списке также значится непубличная, но влиятельная фигура - " бывший замминистра топлива и энергетики группировки ЛНР" Александр Мельничук, который организовал схему поставок угля из оккупированного Донбасса в страны Евросоюза.