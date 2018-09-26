Минимальная среднегодовая зарплата в Украине в 2021 году вырастет до 6150 грн. Такие данные содержатся в обновленном консенсус-прогнозе чиновников и экспертов, который опубликовало Минэкономразвития.

Согласно прогнозу, в 2019 году минимальная зарплата повысится с текущего уровня 3723 грн на 15% до 4300 грн, на 20% до 5200 грн в 2020 году и на 18% до 6150 грн в 2021 году.

В то же время эксперты прогнозируют, инфляцию в 2019 году на уровне 7,3% с посдедующим замедлением.

14 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2019 год, в котором предлагается повысить с 1 января минимальную заработную плату на 12% - с 3723 до 4173 грн. В то же время в проекте бюджета предлагается заморозить зарплатыгосслужащим на уровне 2018 года.

Проект госбюджета на 2019 год рассчитывался по консервативному сценарию роста поступлений Единого социального взноса в бюджет Пенсионного фонда от роста зарплат. Таким образом авторы проекта госбюджета закладывают "подушку безопасности", чтобы не возникло ситуации, когда Пенсионный фонд получит меньше доходов и придется выдавать ему кредиты из госбюджета.