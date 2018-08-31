Минимальные зарплаты и пенсии поднимут с 1 января, - Розенко

Согласно еще не поданному в Верховную Раду проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год" будут подняты минимальные заработные платы и пенсии

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019 года вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий", - сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что экономическая ситуация и уровень экономического роста дают основания говорить, что повышение социальных стандартов продолжится.

"Бюджет будет правдивым, там не будет надутых цифр", - подытожил Розенко. По материалам DsNews.