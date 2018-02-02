Министерство финансов Украины утвердило Программу управления государственным долгом на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. Как пояснили в ведомстве, данный документ разрабатывается, утверждается и публикуется Минфином ежегодно, в месячный срок после начала соответствующего бюджетного периода. Программа направлена на: - осуществление контроля за рисками, связанными с управлением государственным долгом; - определение планируемой и суммы долговых инструментов, с помощью которых планируется финансирование Государственного бюджета Украины в 2018 году. Программой предусматривается планирование расходов госбюджета по погашению и обслуживанию государственного долга в соответствии с: - графиком платежей по уже существующим государственным долгам на момент составления проекта государственного бюджета на 2018 год; - плановыми объемами заимствований на 2018 год на финансирование государственного бюджета; - прогнозными процентными ставками и курсами валют; - прогнозом объемов расходов на управление государственным долгом. Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год составил 2,142 трлн гривен, увеличившись, по сравнению с 2016 годом на 11%, или на 211,87 млрд гривен.

