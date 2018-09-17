Министерство финансов Украины в 2019 году планирует разместить на внешнем долговом рынке еврооблигации на 102,9 млрд грн, или $3,5 млрд, исходя из ожидаемого ведомством курса гривни к доллару США.

Соответствующие показатели заложены в проекте закона "О Государственном бюджете на 2019 год" №9000, зарегистрированном в Верховной Раде 15 сентября 2018 года.

Согласно документу, предположительный срок обращения ценных бумаг 5-15 лет.

Помимо этого, Минфин рассчитывает привлечь 1,47 млрд грн у Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта модернизации системы социальной поддержки населения и 18,375 млрд грн макрофинансовой помощи от Европейского союза.

Общий объем внутренних заимствований планируется на уровне 202 млрд грн, в том числе 6 млрд грн за счет размещения девятимесячных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), 8 млрд грн – восьмимесячных, 10 млрд грн – годовых, 19 млрд грн – трехмесячных (все - в нацвалюте). Еще 13 мдрд грн планируется привлечь за счет размещения пятилетних ОВГЗ, 58,694 млрд грн – трехлетних и 87,325 млрд грн – двухлетних (все – в национальной или иностранной валюте).

Погашения госдолга в следующем году планируются в сумме 272,247 млрд грн, в том числе внешнего – 121,767 млрд грн.

Помимо этого, 145,205 млрд грн будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,44 млрд грн – внешнего.

Как сообщалось, Программа управления госдолгом на 2018 год предполагает размещение Министерством финансов в текущем году долговых инструментов на 231,96 млрд грн, в том числе на внешних рынках – на 108,2 млрд грн.

Общие выплаты по госдолгу в 2018 году за счет средств госбюджета планируются на уровне 305,93 млрд грн, из которых по внешнему долгу – 36,8%, или 112,56 млрд грн.