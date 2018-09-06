Минздраву до конца 2018 года дополнительно необходимо более 21 млрд грн

Дополнительная потребность Министерства здравоохранения Украины на 2018 год составляет более 21 млрд грн.

Согласно ответу Минздрава на запрос агентства "Интерфакс-Украина" потребности в дополнительных расходах на 2018 год по общему фонду госбюджета составляет 21,66 млрд грн, из них: 10,888млрд грн - расходы потребления (435,1 млн грн – оплата труда, 51,2млн грн – коммунальные услуги и энергоносители), и 10,178 млн грн – расходы развития.

В частности, на руководство и управление в сфере здравоохранения дополнительная потребность составляет 144,2 млн грн, на руководство и управление в сфере лекарственных средств и контроля за наркотиками – 42,1 млн грн., на предоставление первичной медицинской помощи населению – 127 млн грн.

На проведение эпидемиологического надзора, деятельность лабораторных подразделений Центра общественного здоровья и меры борьбы с эпидемиями дополнительно нужно 312,5 млн грн, на специализированную и высокоспециализированную медпомощь, которая предоставляется общегосударственными заведениями здравоохранения – 1 млрд грн, на диагностику и лечение заболеваний с внедрением экспериментальных и новых медицинских технологий в учреждениях здравоохранения научно-исследовательских учреждений и высших учебных медицинских заведениях Минздрава – 3,3 млрд грн, на санаторное лечение больных туберкулезом, а также детей и подростков с соматическими заболеваниями – 231,8 млн грн, на специализированную консультативную амбулаторно-поликлиническую и стоматологическую помощь – 54 млн грн, на организацию и регулирование деятельности учреждений и отдельные мероприятия в системе здравоохранения – 31,8 млн грн, на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" - 430,4 млн грн, на улучшение качества лучевой терапии при лечении онкозаболеваний в Национальном институте рака – 27,3 млн грн, на внедрение медицинской информационной системы в Нацинституте рака – 9,3 млн грн, на реконструкцию и расширение Нацинститута рака – 299,4 млн грн.

Кроме того, на лечение граждан Украины за рубежом необходимо 290,8 млн грн, на обеспечение медицинских мероприятий отдельных госпрограмм и комплексных мероприятий программного характера – 14,1 млрд грн, на мероприятия по реабилитации больных детским церебральным параличом – 114,1 млн грн, на исследования и научно-технические разработки – 99,1 млн грн.

Также в Минздраве отмечают, что на подготовку и повышение квалификации медицинских и фармацевтических, научных и научно-педагогических вузов III и IV уровней аккредитации нужно 375,6 млн грн, на повышение квалификации медицинских и фармацевтических кадров и подготовку научных и научно-педагогических кадров в сфере здравоохранения, подготовку и повышение квалификации лиц по предоставлению домедицинской помощи – 55,4 млн грн, на методическое обеспечение деятельности медицинских (фармацевтических) вузов и заведений последипломного образования – 2,3 млн грн, на подготовку медицинских и фармацевтических кадров вузами I и II уровней аккредитации – 4,6 млн грн и на функционирование Национальной научной медицинской библиотеки, сохранение и популяризацию истории медицины – 15,8 млн грн.