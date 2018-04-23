Мировое потребление пищи стабильно растет - ФАО

Мировое потребление пищи возрастает и, согласно данным Faostat, в период с 1993 по 2013 год потребление килокалорий на душу населения в день выросло на 10% - с 2616 до 2874.

Такие данные содержатся в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) со ссылкой на выступление ведущего экономиста инвестиционного отдела ФАО Дмитрия Приходько в ходе форума Black Sea Grain-2018.

При этом, по словам эксперта, разрыв в доступности продуктов питания в различных по уровню развития странах сокращается: в то время как потребление килокалорий на душу населения в день в ЕС с 1993-го по 2013 год выросло на 4%, аналогичный показатель для наименее развитых стран (LDC, least developed countries) возрос на 20%.

Основные факторы роста потребления пищи: рост населения, рост дохода, а также рост уровня урбанизации.

"Основным источником роста потребления в последнее десятилетие был, прежде всего, Китай, где рост потребления мяса и рыбы привел к росту потребления кормов почти на 6% в год, и мировой сектор биотоплива, где использование сырья выросло почти на 8% в год", - говорится в сообщении ФАО.

Тем не менее, ожидается, что темпы роста потребления замедлятся.

Д.Приходько также отметил основные региональные потребительские тренды, в частности существенный рост потребления мяса в Африке к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии. Также наблюдается увеличение потребления молока в Южной Азии, в меньшей степени - в Северной Африке и Юго-Восточной Азии.

"Еще один заметный тренд - значительное увеличение потребления зерновых населением в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии. В Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Северной Африке растет потребление кукурузы и протеинов для удовлетворения растущего спроса на мясо", - уточняет эксперт.

Согласно прогнозу ФАО, мировой импорт пшеницы к 2026 году возрастет на 22 млн тонн в год. При этом ожидается, что Азия будет оставаться основным импортером пшеницы, почти треть увеличения потребностей в импорте придется на страны Африки к югу от Сахары. Годовые потребности в импорте пшеницы во всем мире для удовлетворения спроса увеличатся почти до 190 млн тонн, в Африке к югу от Сахары придется ежегодно импортировать на 6 млн тонн пшеницы больше.

Потребление молока и мяса в мире также будет расти. Согласно прогнозам, потребление мяса птицы к 2026 году возрастет на 12%, говядины - на 10%, свинины - на 8%, баранины - на 20%. Потребление молочных продуктов также возрастет на 20%.

В свою очередь, это приведет к повышенному спросу на кукурузу для откорма сельскохозяйственных животных.

Как отмечается в сообщении, ожидается, что в Африке к югу от Сахары потребление кормовой кукурузы увеличится на четверть.

Мировой импорт кукурузы, по прогнозам, в 2026 году будет на 14 млн тонн больше, чем в 2017 году. Ожидается, что только на долю Мексики будет приходиться 10% мирового импорта кукурузы. Ежегодный импорт в Саудовской Аравии увеличится на треть до 5,3 млн тонн, что сделает эту страну девятым крупнейшим импортером кукурузы в мире.

По информации ФАО, мировая торговля продуктами переработки зерновых и масличных культур за последние пять лет растет интенсивнее (на 19%), чем торговля непереработанными зерновыми и масличными (на 9%).

"В Украине экспорт продуктов переработки зерновых и масличных культур также растет быстрее. Тем не менее, есть еще к чему стремиться: доля продуктов переработки зерновых и масличных культур в украинском экспорте составляет лишь 8%, тогда как в мире - 38%", - говорится в сообщении.

В целом, стоимость украинского агроэкспорта в 2017 году составила $18 млрд, почти три четверти пришлось на зерновые и масличные культуры, а также на растительные масла.