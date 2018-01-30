Moody’s прогнозирует госдолг Украины на уровне 72,3% ВВП

Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует размер государственного долга Украины в 2018 году на уровне 72,3% ВВП. Об этом говорится в докладе агентства. По мнению аналитиков агентства, в текущем году дефицит текущего счета платежного баланса Украины составит 5,5% ВВП. Сумма общего внешнего государственного долга достигнет 104,6% ВВП. По состоянию на 29 января рейтинги 8 из 10 суверенных эмитентов имеют стабильный прогноз, а рейтинги России (Ba1 "позитивный") и Украины (Caa2 "позитивный") имеют позитивный прогноз. Кроме того, аналитики считают, что неопределенная политическая ситуация в Украине, а также негативные тенденции в геополитике будут способствовать более сдержанным настроениям иностранных инвесторов по отношению к нашей стране.

