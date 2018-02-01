МВФ настаивает на повышении цен на газ и создании антикоррупционного суда

Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) Украина должна выполнить главные условия доноров, в частности, принять закон об антикоррупционном суд и привести цены на газ для населения до рыночного уровня. Об этом сегодня во время конференции заявил глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман. "Есть определенные условия и их необходимо выполнить. Это достижимые показатели и мы надеемся на их быстрое выполнение", - заявил Люнгман. По его словам, при повышении зарплат и социальных выплат украинское правительство должно опираться на показатели производительности труда. Иначе чрезмерное повышение зарплат в Украине может повредить экономическому росту. Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинское правительство готово урегулировать вопрос цены на газ в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом. В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что новая формула ценообразования на газ должна учитывать социальную составляющую. Глава правительства также заверил украинцев, что в текущем отопительном сезоне повышения цены на газ не будет.

