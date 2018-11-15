МВФ ожидает от украинской власти повышения тарифов на отопление

Исполнительный совет Международного валютного фонда ожидает принятия Верховной Радой государственного бюджета Украины на 2019 год и повышения тарифов на отопление для утверждения новой 14-месячной программы, заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

"Сегодня исполнительный совет ожидает проведения предварительных действий, к которым относятся принятие парламентом бюджета на 2019 год и повышение тарифов на отопление, как это было оговорено ранее", - сказал Райс.

Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда. Рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

По оценкам экспертов, благодаря новой программе с МВФ Украина может привлечь до 8 млрд долл. финансирования от международных партнеров.

Ранее первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что Украина может обеспечить рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 5-7%, для чего нужно продолжить структурные реформы, поддерживать малый и средний бизнес, бороться с коррупцией, привлекать инвестиции, провести модернизацию производства, а также увеличивать объемы экспорта. По материалам УНИАН.