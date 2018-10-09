МВФ ожидает в 2019г снижение среднегодового курса гривни до 28,655 грн/$1

Международный валютный фонд (МВФ) в рамках оценки динамики экономики Украины в 2019 году предполагает снижение среднегодового курса гривни до 28,655 грн/$1.

В октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO) Фонд, в частности, прогнозирует рост номинального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году на 14,7% - до 3421,349 млрд грн, в 2019-м - на 11,33%, до 3809,113 млрд грн и в 2020-м - на 11,42%, до 4244,042 млрд грн. При этом в долларовом выражении номинальный ВВП Украины оценен: в $126,39 млрд по итогам 2018 года, $132,928 млрд по итогам 2019-го и $141,824 млрд по итогам 2020-го.

Таким образом, Фонд исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 года составит 27,07 грн/$1, в 2019-м девальвирует на 5,89% - до 28,655 грн/$1, а в 2020-м - еще на 4,43%, до 29,925 грн/$1.

По данным Национального банка Украины средний курс гривни с начала текущего года составляет 26,99 грн/$1.

Ранее, в июле текущего года, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) обнародовало Прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, который построен на базовом допущении плавной девальвации гривни – не более 3,2% в год, или до 30,7 грн/$1 (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года. Кроме того, среднегодовой курс гривни в 2018 году ожидается на уровне 27,5 грн/$1, в 2019 году (по базовому сценарию) - 28,2 грн/$1, в 2020 году - 29,7 грн/$1.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту государственного бюджета на 2019 год, базовый сценарий указанного макроэкономического прогноза послужил основой для расчета показателей госбюджета.

Как сообщалось, МВФ в октябрьском обзоре мировой экономики снизил оценку роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле. Помимо этого, Фонд ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год до 3,4% с 4%, однако улучшил этот показатель к концу 2018 года до 3,5% с 3,2%.

Оценка среднегодовой инфляции в 2018 году улучшена на 0,1 процентный пункт (п.п.) - до 10,9%, в 2019 году - на 0,7 п.п., до 7,3%.

Прогноз роста потребительских цен к концу 2018 года остался неизменным, тогда как к концу 2019 года улучшен до 6,2% с 6,5%.

Всемирный банк на прошлой неделе ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%, в 2019 году – до 3,5% с 4%.

Текущий прогноз Национального банка Украины предполагает рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4%, в 2019 году - на 2,5%, в 2020 году - на 2,9%. Вместе с тем в конце октября центробанк намерен обновить макроэкономические прогнозы.

Согласно консенсус-прогнозу, составленному МЭРТ в сентябре, рост ВВП Украины в 2018 году оценивается на уровне 3,1%, в 2019 году - 3%.

Проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" построен на прогнозе роста экономики в следующем году на 3%.