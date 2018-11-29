МВФ продолжит сотрудничество с Украиной по новой программе Stand-By

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с директором- распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудил ближайшие шаги для рассмотрения программы помощи stand-by для Украины в контексте заседания исполнительного совета МВФ в декабре.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, МВФ подтвердил готовность предоставить Украине техническую помощь в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования. Отмечается, что в ходе разговора Порошенко проинформировал Лагард об основных параметрах бюджета Украины на 2019 год.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что, несмотря на введение военного положения, фонд продолжит сотрудничество с Украиной.

Об этом говорится в заявлении Лагард от 28 ноября по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого стороны обсудили статус ожидаемого соглашения stand-by

"У меня сегодня была конструктивная беседа с президентом Порошенко, в которой мы обсудили состояние соглашения stand-by. Президент информировал меня об основных показателях бюджета на 2019 год, который недавно был одобрен парламентом и который сейчас рассматривают сотрудники МВФ. Его предварительная оценка является удовлетворительной, поэтому мы ожидаем, что этот процесс вскоре завершится. Мы также обсудили возможную техническую помощь со стороны МВФ, направленную на улучшение налогового администрирования и более благоприятную налоговую систему, обеспечивая при этом постоянство долговой нагрузки", - заявила глава фонда после разговора.

В МВФ ожидают, что выполнение предварительных условий для получения очередного транша Украиной завершится к 10 декабря 2018 года, и в ближайшее время будет созвано заседание Исполнительного совета МВФ для обсуждения соглашения.

"Все предварительные меры, как ожидается, будут завершены украинскими властями к 10 декабря 2018 года, и после этого будет созвано заседание Совета директоров для обсуждения соглашения stand-by", - говорится в заявлении.

Принятие бюджета на 2019 год является ключевым требованием МВФ для утверждения новой программы stand-by для Украины и выделении первого транша, размер которого составит около $2 млрд. По материалам Електронні Вісті