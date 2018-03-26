МВФ рекомендует странам ЕС создать антикризисный фонд

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард предложила странам-членам Евросоюза создать общий фонд для финансирования возможных антикризисных мер. Об этом пишет Reuters. Такой фонд, по мнению главы МВФ, позволит оперативно реагировать на возникающие кризисные ситуации и нивелировать их негативные последствия для европейской экономики вцелом. Лагард признала, что сейчас наблюдается "устойчивый и широко распространившийся по всему миру подъем", однако считает, что у человечества появились новые угрозы. "Подумайте о росте популизма и числа близоруких, призывающих к протекционизму", - заявила она. Директор МВФ также предрекла новый кризис для стран Европы. Поэтому, подчеркнула она, для борьбы с ним нужно развивать взаимодействие финансовых систем стран-членов союза и работать над фискальной системой. Она предложила странам регулярно делать отчисления в специальный фонд, пока у них хватает на это средств. Позднее, при возникновении необходимости, государства будут черпать из него ресурсы. Кроме того, Лагард предупредила, что после окончательного выхода Великобритании из ЕС может подвергнуться изменениям структура финансового рынка континента. "Одним из последствий Brexit станет то, что многие финансовые услуги, скорее всего, переедут в континентальную Европу в ближайшие месяцы", — рассказала она. Напомним, ранее Международный валютный фонд дал позитивный прогноз для развития как крупнейших экономик мира, так и для глобальной мировой экономики.

