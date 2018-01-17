МВФ требует поднять в Украине цену на газ - СМИ

Международный валютный фонд МВФ настаивает на повышении внутренней цены на газ для населения Украины. Об этом в среду, 17 января, сообщают Українські Новини со ссылкой на информированный источник.

Как рассказал источник, МВФ требует изменить методику определения цены.

Ранее Кабмин пытался изменить методику определения цены, чтобы не допустить ее повышения, однако представители МВФ заявили, что не соглашаются с предложенными правительством вариантами изменений документа.

Источник издания сообщил, что МВФ официально не получал документ от Минэнерго о подорожании, однако специалисты фонда изучат его.

Также 1 января глава Министерство энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Минэнерго не готовит подорожание газа. Информация о якобы предложении Минэнергоугля повысить цену на природный газ для населения с 1 апреля 2018 года, по его словам, является "абсолютной ерундой".